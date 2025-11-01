Massimo la rinascita dopo il baratro | Truffato e processato mi sono ripreso azienda e onore
Ravenna, 1 novembre 2025 – “Ho attraversato il Mar Rosso, ma nessuno mi ha aperto le acque”. Massimo Bartoletti lo dice con un sorriso stanco, come chi ha visto il fondo e si è rimesso in cammino. È la frase che racchiude cinque anni di battaglie, processi, porte chiuse e ripartenze lente, un attraversamento nel deserto della giustizia compiuto con la sola forza della tenacia. “ Non ho avuto scorciatoie, solo fatica, pazienza e la voglia di non scomparire. Sono passato dal guidare un’azienda che fatturava 4,5 milioni a non avere un euro in tasca”, racconta, “e alla fine ho dovuto ricominciare tutto daccapo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Un'azienda pugliese ha reso possibile la rinascita della Basilica di San Benedetto a Norcia. Nel servizio della TGR RAI Umbria, parla il project manager Massimo Falcicchio https://www.rainews.it/tgr/umbria/video/2025/10/tgr-umbria-web-marietti-basilica-san- - facebook.com Vai su Facebook
La rinascita di Massimo Castellani. Un primo passo verso la speranza - Lo sa bene Massimo Castellani, 50enne riminese, che, dopo aver perso a causa di un’infezione la gamba destra nel gennaio 2024, ... Lo riporta msn.com