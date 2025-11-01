Ravenna, 1 novembre 2025 – “Ho attraversato il Mar Rosso, ma nessuno mi ha aperto le acque”. Massimo Bartoletti lo dice con un sorriso stanco, come chi ha visto il fondo e si è rimesso in cammino. È la frase che racchiude cinque anni di battaglie, processi, porte chiuse e ripartenze lente, un attraversamento nel deserto della giustizia compiuto con la sola forza della tenacia. “ Non ho avuto scorciatoie, solo fatica, pazienza e la voglia di non scomparire. Sono passato dal guidare un’azienda che fatturava 4,5 milioni a non avere un euro in tasca”, racconta, “e alla fine ho dovuto ricominciare tutto daccapo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Massimo, la rinascita dopo il baratro: "Truffato e processato, mi sono ripreso azienda e onore"