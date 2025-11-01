Martinez | l’antenato nobile del Martini

Nel panorama della mixology internazionale, pochi cocktail possono vantare un'eredità così prestigiosa e dibattuta come il Martinez. Considerato il precursore diretto del Dry Martini, questo drink rappresenta un ponte affascinante tra l'epoca d'oro della miscelazione ottocentesca e la modernità dei cocktail contemporanei. Con il suo profilo aromatico complesso, che bilancia la forza del gin con la dolcezza avvolgente del vermouth rosso, il Martinez è un viaggio sensoriale che merita di essere riscoperto e celebrato. Dal 2020, l' International Bartender Association ha finalmente riconosciuto questo classico inserendolo nella lista dei cocktail ufficiali, restituendogli la dignità che la storia gli aveva sempre conferito.

