Martedì in discoteca Spaziodance in via Cigna
Martedì in discoteca, la discoteca più inclusiva della città. Un'attività di interesse sociale dedicata principalmente a persone con disabilità e alle loro famiglie, ma adatta anche ai bambini, alle strutture, cooperative, associazioni e agli affidatari del territorio che se ne prendono cura. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
