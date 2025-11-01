Marta Fascina e Berlusconi | La riforma della giustizia è sua Io vivo un lutto insuperabile

Marta Fascina, 35 anni, parla oggi con Hoara Borselli de Il Giornale. La deputata di Forza Italia parla dopo l’approvazione della riforma della giustizia. Che per lei è un «passaggio storico» perché «elimina l’anomala commistione tra magistrati inquirenti e giudicanti che priva l’ordinamento di un giudice effettivamente terzo ed imparziale. Ed elimina l’esasperazione correntizia che continua a condizionare, nel Csm, nomine, promozioni e sanzioni». Questa è uan riforma «che è nel Dna di Forza Italia ed è parte del suo impegno politico da sempre. Silvio Berlusconi l’ha inclusa nei programmi elettorali di ogni elezione». 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

La data è ufficiale: CasaPound farà lo sgombero a Roma quando Marta Fascina tornerà in Parlamento. (Lucillola @LucillaMasini2) #21ottobre #Prugna #CadaPound #Sfratto #MartaFascina #Parlamento - X Vai su X

Quando il privilegio governa sul dovere Marta Fascina, eletta nella nostra circoscrizione – Marsala – non è mai stata davvero presente in Parlamento. I dati ufficiali parlano chiaro: oltre il 95% di assenze. Eppure, mese dopo mese, continua a percepire più - facebook.com Vai su Facebook

Marta Fascina tra politica, riforma della giustizia e ricordo di Berlusconi: “Il nostro amore è eterno”. - Marta Fascina tra politica, riforma della giustizia e ricordo di Berlusconi: “Il nostro amore è eterno”. Come scrive monza-news.it

Marta Fascina e Berlusconi: «La riforma della giustizia è sua. Io vivo un lutto insuperabile» - La deputata Marta Fascina parla della riforma della giustizia e ricorda Silvio Berlusconi nel suo lutto infinito dopo la morte ... Lo riporta open.online

"La riforma della giustizia ultima vittoria di Silvio" - «È una riforma che è nel Dna di Forza Italia ed è parte del suo impegno politico da sempre. Da msn.com