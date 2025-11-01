Marta Fascina e Berlusconi | La riforma della giustizia è sua Io vivo un lutto insuperabile

Marta Fascina, 35 anni, parla oggi con Hoara Borselli de Il Giornale. La deputata di Forza Italia parla dopo l’approvazione della riforma della giustizia. Che per lei è un «passaggio storico» perché «elimina l’anomala commistione tra magistrati inquirenti e giudicanti che priva l’ordinamento di un giudice effettivamente terzo ed imparziale. Ed elimina l’esasperazione correntizia che continua a condizionare, nel Csm, nomine, promozioni e sanzioni». Questa è uan riforma «che è nel Dna di Forza Italia ed è parte del suo impegno politico da sempre. Silvio Berlusconi l’ha inclusa nei programmi elettorali di ogni elezione». 🔗 Leggi su Open.online

