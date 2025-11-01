Marta Fascina celebra la separazione delle carriere | È l’ultima vittoria di Silvio Berlusconi

L’ultima vittoria di Silvio Berlusconi. Marta Fascina definisce così l’approvazione della riforma costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati. La deputata di Forza Italia e ultima compagna di Berlusconi interviene sul tema con una lunga intervista a Il Giornale: “L’approvazione rappresenta un passaggio storico. Elimina l’anomala commistione tra magistrati inquirenti e giudicanti che priva l’ordinamento di un giudice effettivamente terzo ed imparziale. Ed elimina l’ esasperazione correntizia che continua a condizionare, nel Csm, nomine, promozioni e sanzioni”, afferma Fascina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marta Fascina celebra la separazione delle carriere: “È l’ultima vittoria di Silvio Berlusconi”

