Mark Hamill sul passaggio del testimone di Star Wars a Ryan Gosling | Ho avuto il mio momento
Mark Hamill, star di Star Wars, non ha parole di saggezza alla Yoda da impartire alla giovane generazione di creativi che ora sta prendendo possesso del franchise fantascientifico. All’attore che interpreta Luke Skywalker è stato chiesto recentemente del prossimo sequel Star Wars: Starfighter e del suo attore protagonista Ryan Gosling, ma non ha saputo dare alcun consiglio (via PEOPLE ): No, nessuno di loro ha bisogno dei miei consigli. Stanno andando benissimo. Io ho avuto il mio momento. Sarò io a chiedere consigli a loro. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
