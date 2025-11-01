Marini ha un obiettivo | | Migliorare in qualifica

Per Luca Marini la parola d’ordine di questa stagione è costanza. Dopo un quinto posto in Indonesia e un sesto posto a Philip Island, in Malasya è riuscito a rimontare fino all’ottava posizione. Grazie a un passo gara da podio, partendo dalla tredicesima casella è riuscito a rimontare ben cinque posizioni: "Dobbiamo migliorarci in qualifica. Bisogna partire più avanti perché sennò tutto si complica. Vorrei che più piloti avessero la possibilità di passare dalla Q1 alla Q2 (e si potessero dunque giocare le prime file della griglia di partenza ndr)". Marini nel post gara di Sky ha poi proseguito: "È stata una gara molto tosta perché ho sbagliato la scelta della gomma anteriore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Marini ha un obiettivo:: "Migliorare in qualifica"

