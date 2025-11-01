"Provo una grande emozione: il passaggio di consegne non è solo rito, ma segno della vitalità di una comunità che serve il sapere e le persone". Cambio della guardia all’ Università di Perugia, scandito dalla cerimonia del “passaggio della mazza“ dal rettore uscente Maurizo Oliviero alla new entry Massimiliano Marianelli, pronto a governare l’Ateneo per i prossimi sei anni. Marianelli, direttore del Dipartimento di Filosofia, da abile comunicatore qual è, come dimostrato anche in occasione della campagna elettorale, sa subito scaldare la platea della aula magna di palazzo Murena. Il nuovo rettore ha infatti posto al centro del suo mandato persone, conoscenza, comunità, relazioni, indicando questi elementi come fondamenta del percorso dei prossimi anni: "Il diritto allo studio è strumento concreto di giustizia, di un’università pubblica che accoglie, accompagna, promuove", dice tra gli applausi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marianelli nuovo Rettore: "La prima cosa che farò?. Incontrerò le persone"