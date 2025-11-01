Marco Verratti parla di presente e futuro | Su arrivo in Serie A e ritorno in Nazionale dico che

Un presente da giocatori in Qatar, super pagato, da socio del Pescara Calcio e da imprenditore, un futuro ancora in campo per qualche anno prima di dedicarsi totalmente agli affari, calcistici e non. Marco Verratti resta uno dei nomi di punta del calcio italiano, anche se non ha mai giocato in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Scopri altri approfondimenti

Ci sono allenatori che ti cambiano la carriera e altri che ti cambiano la vita ? Lo sa bene Marco Verratti che non dimentica Zeman: l’uomo che lo ha fatto crescere, credere, correre Per un giovane, allenarsi con Zeman è una benedizione. Per Verratti è - facebook.com Vai su Facebook

? Marco Verratti sur Donnarumma : « Il était un peu déçu, c’est normal. Il a gagné la Ligue des Champions en étant l’un des joueurs les plus importants de la saison. » Verratti évoque le départ du gardien italien et la décision de Luis Enrique. - X Vai su X

Verratti, parla l’agente: “Marco ha parlato sul campo. Criticato ingiustamente” - Dopo essere stato criticato negli ultimi tempi dai media francesi, Marco Verratti sembrava davvero essere un po’ più lontano da Parigi. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Verratti: “Sogno di giocare un minuto in A con il mio Pescara” - Il centrocampista italiano Marco Verratti in un’intervista per La Gazzetta dello Sport: dal sogno Pescara all’aneddoto su Messi, le sue parole Una carriera fatta di tante vittorie, ma con un piccolo ... Segnala gianlucadimarzio.com

Marco Verratti spiega perché è andato a giocare in Qatar: basta guardare cosa succede in panchina - Altro che esiliato dal calcio che conta a soli 30 anni, altro che senza nessuna ambizione, altro che asservito solo al denaro: Marco Verratti è felice come non mai, dopo essersi trasferito due anni fa ... Scrive fanpage.it