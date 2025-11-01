Domenica 2 novembre è prevista la Maratona di New York 2025, settima e ultima Major della stagione olimpica. Nella 54ma edizione della mitica 42,195 km newyorkese sono attesi circa 55mila runners provenienti da oltre 150 Paesi, che si apprestano a percorrere le strade della Grande Mela con partenza a Staten Island e arrivo in quel di Central Park. In campo femminile il Kenya andrà a caccia del settimo successo consecutivo affidandosi soprattutto alle tre più recenti vincitrici della New York City Marathon: Sheila Chepkurui (2024), Hellen Obiri (2023) e Sharon Lokedi (2022). La formidabile pattuglia keniana può contare anche sulla 42enne Vivian Cheruiyot (oro olimpico nei 5000 a Rio 2016 e quattro volte campionessa del mondo su pista) e sulla 45enne Edna Kiplagat (bi-campionessa iridata di maratona e trionfatrice a New York nel lontano 2010). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Maratona New York 2025, Sifan Hassan vuole interrompere l’egemonia keniana nella Grande Mela