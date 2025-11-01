Maraio | Irpinia cuore laboratorio politico del progetto Avanti

Tempo di lettura: 2 minuti “L’Irpinia sarà il cuore del laboratorio politico del nostro progetto “Avanti”. Qui, più che altrove, sentiamo forte il richiamo alla grande tradizione del cattolicesimo democratico, che oggi deve unirsi con le culture socialiste e riformiste per costruire insieme una nuova stagione di impegno civile e politico”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi e animatore della lista ‘Avanti Campania’ ad Avellino per la presentazione della lista. “Vogliamo riportare quelle grandi tradizioni nel futuro, tornare alla grammatica della politica vera, in una terra che ha sempre dato del ‘tu’ alla politica, perché l’ha vissuta con passione, partecipazione e senso comunitario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

