Manuel Bortuzzo | Grazie al golf ora sto in piedi E sogno di tornare a essere quello che ero

Gazzetta.it | 1 nov 2025

Il nuotatore ha scoperto il green con il paragolfer, una macchina speciale che gli permette di colpire e gareggiare coi normodotati: “Ho riscoperto il mio 1.95, è una sfida nuova, non toglie nulla al nuoto ma sogno di diventare pro'". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

