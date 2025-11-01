Manu Koné un rimpianto del Milan Vicino due volte ai rossoneri ma la Roma …

Milan-Roma, Manu Koné battaglierà a centrocampo contro Fofana e Modric. Il giallorosso fu vicino ai rossoneri per ben due volte. Ecco l'analisi de 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Manu Koné un rimpianto del Milan. Vicino due volte ai rossoneri, ma la Roma …

