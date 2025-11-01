Mantova per Possanzini è davvero l’ultima chiamata | con la Samp si può solo vincere
Mantova, 1 novembre 2025 – Con quale spirito il Mantova riuscirà a giocare la delicatissima sfida del 2 novembre (fischio d’inizio alle 19.30) in casa della Sampdoria? L’ultima si appresta a rendere visita alla penultima in una gara che propone molteplici tematiche su entrambi i fronti, anche se il filo conduttore è che entrambe le contendenti, nel giorno dedicato ai morti, sperano di “risorgere” da una situazione che sembra farsi sempre più difficile di ora in ora. In questo senso, se i blucerchiati hanno deciso di affidarsi alla coppia Gregucci-Foti, con il secondo a fingere da allenatore effettivo e il primo a mettere a disposizione patentino ed esperienza, i giorni che hanno fatto seguito all’ennesima sconfitta con il Catanzaro sono stati veramente traumatici per i virgiliani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
