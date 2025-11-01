Manovra | Calandrini ' da Boccia polemica strumentale esame non ancora iniziato'
Roma, 1 nov (Adnkronos) - "Le dichiarazioni del senatore Boccia sulla legge di Bilancio sono del tutto strumentali. L'esame del provvedimento in sede referente non è ancora iniziato e il disegno di legge non è stato ancora iscritto all'ordine del giorno della Commissione. Parlare oggi dell'assenza di un relatore è quindi privo di senso. Si tratta di una polemica pretestuosa, costruita solo per alimentare confusione". Lo dice il presidente della Commissione Bilancio del Senato Nicola Calandrini, di FdI. 🔗 Leggi su Iltempo.it
