Manovra | Boccia ' iter inizia senza relatore destra non riesce a nominarlo vergogna'

Roma, 1 nov (Adnkronos) - "La destra al governo ha presentato una delle leggi di Bilancio più inconsistenti degli ultimi dieci anni. Una manovra senza visione, senza coraggio e senza idee. Non c'è una misura per la crescita, non c'è una politica industriale, non c'è un piano per la scuola, per la sanità o per i comuni. Tagliano dove dovrebbero investire, rinviano dove dovrebbero decidere". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenendo ad Andria (Bat) ad una iniziativa elettorale con Giovanni Vurchio, presidente del Consiglio comunale di Andria e candidato Pd al le regionali in Puglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

