Manovra | Boccia ' iter inizia senza relatore destra non riesce a nominarlo vergogna'
Roma, 1 nov (Adnkronos) - "La destra al governo ha presentato una delle leggi di Bilancio più inconsistenti degli ultimi dieci anni. Una manovra senza visione, senza coraggio e senza idee. Non c'è una misura per la crescita, non c'è una politica industriale, non c'è un piano per la scuola, per la sanità o per i comuni. Tagliano dove dovrebbero investire, rinviano dove dovrebbero decidere". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenendo ad Andria (Bat) ad una iniziativa elettorale con Giovanni Vurchio, presidente del Consiglio comunale di Andria e candidato Pd al le regionali in Puglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
“Non c’è un investimento pubblico in questa manovra al di fuori del PNRR” questa la sintesi di come non vengono spesi i nostri soldi. Grazie a Francesco Boccia che in parole chiare e semplici sta spiegando la manovra di bilancio - facebook.com Vai su Facebook
Landini boccia la manovra e avverte: "Sciopero generale non escluso" A Roma con la Cgil 100mila persone - X Vai su X
Manovra: Boccia, 'iter inizia senza relatore, destra non riesce a nominarlo, vergogna' - "La destra al governo ha presentato una delle leggi di Bilancio più inconsistenti degli ultimi dieci anni. Come scrive iltempo.it
Manovra 2026, quando sarà approvata? Al via l’iter istituzionale tra scadenze europee, confronto parlamentare ed emendamenti - Come ogni autunno, anche quest'anno è arrivato il momento di dedicarsi alla manovra di bilancio 2026. Scrive ilmessaggero.it
Manovra: Boccia, 'fatta per sopravvivere, mero equilibrismo tra divisioni maggioranza' - "I dati sull’andamento dell’economia italiana, hanno registrato per il secondo trimestre del corrente anno un calo del prodotto interno lordo di 0,1 punti percentuali. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive