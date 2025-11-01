Manovra 2026 la più leggera degli ultimi 10 anni

La Manovra 2026 ha visto l’approvazione del governo il 17 ottobre scorso. Ora è approdata nella sessione di bilancio del Parlamento dove i partiti di maggioranza e opposizione potranno operare modifiche. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e altri esponenti chiariscono che alla fine i saldi di bilancio dovranno rimanere inalterati. Sarà una Legge finanziaria che si annuncia la più “leggera” degli ultimi dieci anni. Manovra 2026, incidenza più bassa rispetto al PIL. La Manovra 2026 da 18,7 miliardi si annuncia quella con l’incidenza più bassa sul Pil. Come evidenziano i dati della Ragioneria Generale dello Stato, non andrà oltre lo 0,8% l’impatto delle misure sul prodotto interno lordo stimato per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Manovra 2026, la più “leggera” degli ultimi 10 anni

