Manovra 2026 | il tetto del 5 per mille sale a 610 milioni primo aumento dal 2013

La bozza della legge di Bilancio 2026 prevede l'innalzamento del tetto del 5 per mille da 525 a 610 milioni di euro a decorrere dal 2026. Si tratta del primo incremento dal 2013, pari a 85 milioni di euro (circa il 16%), che riduce il divario tra quanto i cittadini destinano e quanto effettivamente arriva agli enti beneficiari del Terzo settore. La misura interessa direttamente le organizzazioni impegnate in ricerca scientifica, assistenza sociale, cultura, inclusione e protezione sociale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

