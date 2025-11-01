Manovra 2026 | il tetto del 5 per mille sale a 610 milioni primo aumento dal 2013

Orizzontescuola.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La bozza della legge di Bilancio 2026 prevede l'innalzamento del tetto del 5 per mille da 525 a 610 milioni di euro a decorrere dal 2026. Si tratta del primo incremento dal 2013, pari a 85 milioni di euro (circa il 16%), che riduce il divario tra quanto i cittadini destinano e quanto effettivamente arriva agli enti beneficiari del Terzo settore. La misura interessa direttamente le organizzazioni impegnate in ricerca scientifica, assistenza sociale, cultura, inclusione e protezione sociale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

manovra 2026 tetto 5Filini (FdI): pronti a rivedere la manovra ma dentro il tetto dei 18,7 miliardi - Un contributo di 5 miliardi segna un cambio di rotta rispetto al passato, secondo il deputato di Fratelli d’Italia ... milanofinanza.it scrive

manovra 2026 tetto 5Manovra 2026: cosa prevede e perché è la più “leggera” degli ultimi dieci anni - La Manovra 2026 prevede meno tasse per il ceto medio, incentivi per famiglie e imprese, proroga bonus casa e pensioni più flessibili, puntando su equità e coperture sostenibili. Segnala edilizia.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra 2026 Tetto 5