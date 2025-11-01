Manna | Speriamo di riaggregare Lukaku al gruppo nelle prossime settimane

Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Napoli e Como che si giocherà tra pochi minuti al Maradona. Di seguito il suo intervento integrale. Manna: «Dovremo essere bravi, il Como non ci aspetterà soltanto». «Non credo che il Como venga a Napoli ad aspettarci, è una squadra che aggredisce e ruota. Squadra ostica e ben allenata, è una partita complicata e dovremo essere bravi e attenti. Anguissa? Le sensazioni sono quelle che mette in campo: Frank sta bene, si sta esprimendo bene ed è centrale per noi anche fuori dal campo. Si tratta di un leader silenzioso. Per il rinnovo abbiamo un’opzione unilaterale ma non c’è fretta, non ci va di spostare l’attenzione del giocatore, ne discutiamo con gli agenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manna: «Speriamo di riaggregare Lukaku al gruppo nelle prossime settimane»

