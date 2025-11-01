Manna prima di Napoli Como | Sapremo sopperire all’assenza di De Bruyne abbiamo una speranza per Lukaku

Internews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 . Le parole del ds. Intervistato da Dazn nel prepartita di Napoli Como, il ds dei partenopei Giovanni Manna ha fatto il punto sull’infortunio di De Bruyne rimediato dal centrocampista proprio nella sfida di sabato scorso contro l’Inter. ANGUISSA? – « Conta ciò che mette in campo. Sta bene, sta esprimendo un gran calcio, è maturo e fondamentale per noi, dentro e fuori dal campo, sempre presente. Abbiamo un’opzione unilaterale per il rinnovo, ma non c’è fretta e non vogliamo spostare la sua attenzione dal campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

manna prima di napoli como sapremo sopperire all8217assenza di de bruyne abbiamo una speranza per lukaku

© Internews24.com - Manna prima di Napoli Como: «Sapremo sopperire all’assenza di De Bruyne, abbiamo una speranza per Lukaku»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli-Como, parla Manna: “Dobbiamo essere bravi e attenti, per Anguissa abbiamo un opzione unilaterale” - Manca pochissimo al fischio d’inizio del match tra Napoli e Como con la formazione di Antonio Conte che punta a conquistare i tre punti contro una squadra molto ostica sulla carta come il Como, cercan ... Segnala gonfialarete.com

Napoli Como, Manna: «Non penso che i nostri avversari ci aspetteranno. Ci vuole bravura e attenzione. Sul rinnovo di Anguissa dico che…» - Napoli Como, il ds Manna ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida contro i lariani. Si legge su calcionews24.com

manna prima napoli comoNapoli, Manna: “De Bruyne? Sapremo sopperire alla sua assenza. Lukaku? Speriamo di…” - Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della partita contro il Como, Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato così ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Manna Prima Napoli Como