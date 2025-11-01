manita palermo pescara travolto al barbera

Il Palermo travolge il Pescara con un netto 5-0 allo stadio Renzo Barbera nell’undicesima giornata del campionato di Serie B 20252026, disputata venerdì 1 novembre alle ore 19:30. I rosanero si riscattano dalla pesante sconfitta casalinga contro il Monza e consolidano la sesta posizione in classifica con 19 punti, mentre gli abruzzesi restano invischiati nella zona calda della graduatoria con soli 8 punti, incapaci di invertire la rotta dopo tre pareggi consecutivi. La direzione arbitrale è stata affidata ad Andrea Zanotti della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Luciani. Al VAR si è posizionato Volpi, assistito da Gualtieri, mentre il quarto uomo è stato Turrini. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

