Manita Palermo Pescara travolto 5-0 al Barbera

Il Palermo travolge il Pescara con un netto 5-0 allo stadio Renzo Barbera nell’undicesima giornata del campionato di Serie B 20252026. I rosanero si riscattano dalla pesante sconfitta casalinga contro il Monza e al momento consolidano la sesta posizione in classifica con 19 punti, mentre gli abruzzesi restano invischiati nella zona calda della graduatoria con soli 8 punti, incapaci di invertire la rotta dopo tre pareggi consecutivi. La direzione arbitrale è stata affidata ad Andrea Zanotti della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Luciani. Al VAR si è posizionato Volpi, assistito da Gualtieri, mentre il quarto uomo è stato Turrini. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Manita Palermo, Pescara travolto 5-0 al Barbera

