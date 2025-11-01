Manita Palermo Inzaghi felice per la reazione | Voglio entrare anche io nella storia del club la gente di qui è straordinaria
Un 5-0 senza storia per ripartire in classifica, un successo importante anche per il morale: una serata perfetta per il Palermo di Inzaghi, nel giorno del 125esimo compleanno del club di viale del Fante. La squadra ha ritrovato la brillantezza delle prime partite: ritmo, intensità, grinta e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
È come mordere il sole con le mani. Da BAR GUSTO E AMORE e SAPORI DI PALERMO la Sicilia non si racconta… si assaggia! Arancine dorate come l’estate, cassate verdi come agrumeti, cannoli croccanti come una risata al mercato del Capo. Tutto di prod - facebook.com Vai su Facebook
Il Palermo di Inzaghi torna a ruggire: manita al Pescara! Il Frosinone corre, l'Avellino risale - I rosanero tornano al successo dopo due ko consecutivi. Da tuttosport.com
Inzaghi esclusivo: «Il Palermo un'emozione unica» - I primi 100 giorni di Pippo Inzaghi a Palermo (115 per l'esattezza), in una “one to one” piena di spunti, compreso uno sguardo al futuro. Secondo corrieredellosport.it
Cesena, Mignani: "Palermo con valori da Serie A. Felice della cooperativa del gol" - Big match domani per il Cesena di Michele Mignani domani al 'Manuzzi' contro il Palermo di Filippo Inzaghi. Scrive m.tuttomercatoweb.com