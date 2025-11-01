Manita azzurra al PalaVesuvio | il derby è del Napoli Futsal
Il Napoli Futsal si impone per 5-1 contro la Sandro Abate: doppietta di Guilhermão e Jurlina, completa il tabellino la rete di capitan Perugino. Al PalaVesuvio il Napoli si impone per 5-1 contro la Sandro Abate: doppietta di Guilhermão e Jurlina, completa il tabellino la rete di capitan Perugino. Nella prima frazione i partenopei si .
Manita azzurra al PalaVesuvio, il derby è del Napoli. Sandro Abate ko - Prossimo appuntamento venerdì 7 novembre, azzurri impegnati in trasferta contro la Pirossigeno Cosenza.