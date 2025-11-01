Malviventi armati a volto travisato rubano un' auto rapinano il Prix e scappano

Veronasera.it | 1 nov 2025

Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella serata di venerdì dalle persone presenti al supermercato Prix di Castelnuovo del Garda. Erano circa le ore 19 e non mancava molto alla chiusura, quando al punto di vendita di via Manzoni sarebbero entrati due uomini a volto coperto, di cui almeno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

