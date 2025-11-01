Maltempo in Calabria e Sicilia allagamenti e automobilisti intrappolati a Palermo | straripa il torrente Umbro cosa è successo

Weekend di maltempo al Sud. La Protezione Civile, 31 ottobre 2025, ha diramato l?allerta meteo arancione su parte della Calabria jonica e gialla su Sicilia e Puglia. Un venerdì di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Maltempo in Calabria e Sicilia, allagamenti e automobilisti intrappolati a Palermo: straripa il torrente Umbro, cosa è successo

Aggiornamento #maltempo Calabria. il torrente Umbro è straripato tra Sellia Marina, Cropani e Botricello per le precipitazioni abbondanti delle ultime ore. Fango, acqua e detriti si sono riversati sulla strada statale 106 Ionica con diversi disagi Video di Giusepp - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, allerta arancione in Calabria e in Puglia. Avviso della Protezione civile, temporali al Sud #ANSA - X Vai su X

Maltempo mette in ginocchio Sicilia e Calabria: a Palermo decine di automobilisti bloccati in macchina - Il maltempo ha colpito Sicilia e Calabria con piogge torrenziali che hanno bloccato in auto decine di automobilisti a Palermo ... Secondo fanpage.it

Maltempo in Calabria, allagamenti e nubifragi: a Catanzaro scuole chiuse - L'ultima perturbazione di ottobre 2025 si è fatta sentire con fenomeni intensi in gran parte del Sud Italia. Da meteo.it

Maltempo, violento temporale sul Soveratese: allagamenti e disagi – VIDEO - A Marcedusa caduti 3 tralicci dell'Enel con alcune famiglie rimaste senza corrente. Da corrieredellacalabria.it