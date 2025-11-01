Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani domenica 2 novembre | le regioni a rischio
Domani, domenica 2 novembre, inizierà ad avvicinarsi all’Italia la prima perturbazione del mese che porterà piogge anche di forte intensità. Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla su settori di quattro regioni: Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Veneto. Tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nella giornata di oggi, venerdì 31 ottobre, sarà allerta meteo gialla per maltempo. - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: ecco le regioni a rischio. Le previsioni - X Vai su X
Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 2 novembre 2025: le regioni a rischio - Il weekend di Ognissanti nel segno del maltempo in diverse regioni d'Italia colpite dal passaggio della prima perturbazione del mese. Secondo meteo.it
Torna il maltempo, nuova allerta meteo in Toscana. Ma da lunedì inizierà una ‘novembrata’ - L’avviso meteo giallo per temporali forti e rischio idrogeologico scatta alle 7 di domenica 2 novembre e per l’intera giornata; riguarda la parte nord- Segnala lanazione.it
Meteo, allerta gialla per maltempo il 30 ottobre 2025: le regioni e zone a rischio - La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per criticità il 30 ottobre 2025: tutte le zone interessate. Scrive meteo.it