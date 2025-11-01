Malattie cardiache | i 5 fattori di rischio da controllare per vivere fino a 14 anni in più

Uno studio globale pubblicato sul New England Journal of Medicine ha analizzato i dati di 2 milioni di persone in 39 paesi, svelando i cinque principali fattori di rischio delle malattie cardiache. In cima alla lista: ipertensione e fumo, seguiti da colesterolo alto, diabete e peso corporeo non sano. Controllare questi parametri intorno ai 50 anni può aggiungere fino a 14 anni di vita in salute e ridurre drasticamente la possibilità di sviluppare patologie cardiovascolari. Malattie cardiache: calo storico degli infarti, ma emergono nuove sfide cardiovascolari. I 5 fattori di rischio delle malattie cardiache.

