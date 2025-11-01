Uno degli elementi che ha permesso all’esperimento americano di funzionare è stato, fin dagli inizi, la creazione piuttosto naturale di una comune mitologia ideale. I padri della patria – Jefferson, Adams, Franklin, Hamilton, Madison. – sono stati per quasi due secoli e mezzo la guida morale di ogni classe sociale e di ogni partito. Una vecchia canzone di Pete Seeger sfotteva il fatto che a scuola si insegnasse che George Washington non mentisse mai, e per quanto possa apparire esagerato – un po’ come la storiella propagandistica nordcoreana che Kim non abbia bisogno di usare la toilette – l’affresco dell’apoteosi del primo presidente regge strutturalmente la cupola del Campidoglio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Make Mille Great Again, tentativo di riscoperta degli italici padri fondatori