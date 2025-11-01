Mai preso un soldo da nessuno nemmeno da parlamentare Non ho bisogno di psicofarmaci per dormire sono libero e non ricattabile | così Luca Barbareschi

Si intitola "Allegro ma non troppo" il nuovo late night show di Rai Cultura condotto da Luca Barbareschi e in onda da domenica 2 novembre per diciotto appuntamenti in diretta alle 23.10 su Rai3. Al centro di ogni puntata due interviste legate da un tema comune: una a un protagonista della scena pop e l'altra a una figura del mondo della cultura. Il conduttore sarà affiancato da una band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. Ci saranno ospiti speciali seduti tra il pubblico, pronti a intervenire. "L'obiettivo e? tornare a dialogare. – ha affermato Barbareschi a Sette de Il Corriere della Sera – Anche gli aerei decollano controvento: come puo? decollare un pensiero se e? un pensiero unico? Noi ebrei siamo abituati abituati a rispondere a una domanda intelligente, sempre, con un'altra domanda, si spera altrettanto intelligente.

