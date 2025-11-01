Pablo Lucero alza bandiera bianca: il difensore è infortunato e non è stato nemmeno convocato per la sfida di domani a Termoli. Nella stagione non è il primo difensore costretto a fermarsi in infermeria e anche per questa ragione si sta cercando sul mercato un giocatore che possa migliorare la qualità del reparto. Non ci sarà nemmeno il giovane Giosuè Marchegiani infortunatosi nel match contro la Sammaurese. Sarà a Termoli invece il centrocampista Alessandro De Angelis, ma difficilmente potrà andare in campo per non compromettere il recupero. Ieri il Grosseto ha annunciato di avere definito l’acquisto dell’attaccante Jonathan Ciabuschi, il giocatore da mesi era finito nel mirino della Maceratese, ma era nell’aria che la trattativa fosse destinata a fallire perché in tutti questi giorni la punta ha rimandato sempre la decisione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Maceratese, guai in difesa. Si ferma anche Lucero