Ok, fermate tutto: il matrimonio più atteso del mondo beauty sta per accadere. MAC Cosmetics sta ufficialmente per arrivare da Sephora USA — e sì, è reale, non un sogno lucido nato alle tre di notte su TikTok BeautyTok. Ma chi l’avrebbe mai detto che MAC e Sephora avrebbero collaborato insieme?. Per chi è cresciuto passando metà adolescenza davanti a un bancone MAC e l’altra metà a fare swatch tra le luci bianche di Sephora, questa notizia è una core memory crossover. Da una parte il rossetto Ruby Woo, rosso cult dal 1999, dall’altra il tempio del beauty moderno con le sue buste a righe e i campioncini che ti cambiano la giornata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - MAC e Sephora finalmente insieme: il beauty crossover che nessuno credeva sarebbe successo davvero