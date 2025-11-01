Ma quanti a sinistra voltano le spalle alla linea della Schlein sulla riforma Nordio
Dalla Bonino a Di Pietro: in tanti tifano per separare le carriere. Pisapia la sostenne in un libro scritto con l’attuale Guardasigilli. 🔗 Leggi su Laverita.info
