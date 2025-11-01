Lutto per Andrea Delogu Rai prolunga la sospensione de La Porta Magica in segno di rispetto

Dopo lo stop delle puntate del programma di Rai2 del 30 e 31 ottobre, Fanpage apprende che la Rai confermerà la sospensione del programma condotto da Andrea Delogu su Rai2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milly Carlucci racconta a La Volta Buona la prossima puntata di Ballando con le Stelle, inevitabilmente segnata dal lutto che ha colpito Andrea Delogu nei giorni scorsi.

È morto il fratello di Andrea Delogu. Aveva 18 anni

