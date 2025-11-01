Lutto per Andrea Delogu Rai prolunga la sospensione de La Porta Magica in segno di rispetto

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo stop delle puntate del programma di Rai2 del 30 e 31 ottobre, Fanpage apprende che la Rai confermerà la sospensione del programma condotto da Andrea Delogu su Rai2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

