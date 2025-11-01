La puntata di questa sera di Ballando con le stelle andrà in onda con un tono inevitabilmente diverso, segnato dall’assenza di Andrea Delogu dopo il lutto che ha colpito la sua famiglia. La produzione non ha modificato il palinsesto, ma ha scelto di rispettare il dolore della concorrente e al tempo stesso di mantenere l’impegno con il pubblico. L’apertura sarà sobria, con Milly Carlucci pronta a trovare parole misurate, senza retorica, per ricordare l’accaduto e stringere simbolicamente la squadra attorno alla collega. Poi lo show proseguirà, con le esibizioni in pista e la gara regolare, ma con un’atmosfera più raccolta e una regia più attenta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lutto Andrea Delogu: Ballando con le stelle, cosa succederà questa sera! Lacrime