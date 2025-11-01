Lutto Andrea Delogu | Ballando con le stelle cosa succederà questa sera! Lacrime
La puntata di questa sera di Ballando con le stelle andrà in onda con un tono inevitabilmente diverso, segnato dall’assenza di Andrea Delogu dopo il lutto che ha colpito la sua famiglia. La produzione non ha modificato il palinsesto, ma ha scelto di rispettare il dolore della concorrente e al tempo stesso di mantenere l’impegno con il pubblico. L’apertura sarà sobria, con Milly Carlucci pronta a trovare parole misurate, senza retorica, per ricordare l’accaduto e stringere simbolicamente la squadra attorno alla collega. Poi lo show proseguirà, con le esibizioni in pista e la gara regolare, ma con un’atmosfera più raccolta e una regia più attenta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Milly Carlucci racconta a La Volta Buona la prossima puntata di Ballando con le Stelle, inevitabilmente segnata dal lutto che ha colpito Andrea Delogu nei giorni scorsi. Le parole della conduttrice su quello che potrebbe accadere con tatto e rispetto - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA È morto il fratello di Andrea Delogu. Aveva 18 anni - X Vai su X
Milly Carlucci sul ritorno di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle: “La vita ci dirà cosa succede” - Milly Carlucci racconta a La Volta Buona la prossima puntata di Ballando con le Stelle, inevitabilmente segnata dal lutto che ha colpito Andrea Delogu ... Secondo fanpage.it
Lutto Andrea Delogu, in dubbio la sua presenza stasera a Ballando con le Stelle: le parole di Milly Carlucci - Il dolore per la perdita del fratello Evan mette in dubbio la partecipazione della conduttrice a Ballando con le Stelle ... Lo riporta msn.com
Cosa succede ora ad Andrea Delogu? Lascia Ballando con le stelle e La Porta Magica? - Andrea Delogu, dopo la tragica scomparsa del giovane fratello, lascerà Ballando con le stelle e La Porta Magica? Si legge su donnapop.it