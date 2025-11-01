L’urlo di Zucchero | esce dalla top ten di incassi la sua società musicale E nell’ultimo anno bilancio in rosso Ora prova a rifarsi investendo in derivati

Quando il 30 agosto scorso il fratello Lauro che ne è amministratore, ha fatto vedere a Zucchero i conti della sua società musicale, ad Adelmo Fornaciari (vero nome del cantante) deve essere scappato un «Porca l’oca, c’ho la pelle d’oca», come in una sua canzone del 2001. Perché la Zucchero & Fornaciari music srl nell’ultimo anno ha perso più della metà dei ricavi, scendendo da 10,29 a 4,75 milioni di euro incassati, e ha costretto Zucchero anche a mettere mano al portafoglio, visto che invece dell’utile di 3,93 milioni dell’anno prima la società ha chiuso in perdita di 279.199 euro. Uscito dalla top ten degli incassi delle società di musicisti e cantanti italiani. 🔗 Leggi su Open.online