L’Urlo della verità nel tragico destino di Pier Paolo Pasolini

È impossibile dire che razza di urlo sia il mio: è vero che è terribile, tanto da sfigurarmi i lineamenti rendendoli simili alle fauci di una bestia, ma è anche, in qualche modo gioioso, tanto da ridurmi come un bambino. E’ un urlo fatto per invocare l’attenzione di qualcuno o il suo aiuto; ma anche, forse, per bestemmiarlo. E’ un urlo che vuole far sapere, in questo luogo disabitato, che io esisto, oppure, che non soltanto esisto, ma che so. È un urlo in cui in fondo all’ansia si sente qualche vile accento di speranza: oppure un urlo di certezza assolutamente assurda dentro cui risuona, pura, la disperazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

