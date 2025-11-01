L’Università Suor Orsola Benincasa ricorda il maestro Mimmo Jodice
Presto una mostra inedita dedicata ai suoi lavori. La mostra "Le Savoir sur la falaise" per la prima volta a Napoli per ricordare il grande fotografo. L'annuncio è del Suor Orsola, che ricorda i due volumi che.
In memoria di Mimmo Jodice L'Università Suor Orsola Benincasa piange la scomparsa di Mimmo Jodice, maestro della fotografia e amico dell'Ateneo Napoli, 29 ottobre 2025
Governare l'intelligenza artificiale: il convegno all'università Suor Orsola Benincasa - Mitigare i rischi dell'IA: ne ha parlato il CEO di Certifica S.
L'ANNUNCIO - Suor Orsola Benincasa, la mostra "Le Savoir sur la falaise" per la prima volta a Napoli per ricordare Mimmo Jodice - "Alcune delle sue fotografie più belle saranno in mostra per la prima volta a Napoli nei luoghi dell'antica cittadella monastica di Suor Orsola che il maestro Jodice ha saputo più volte raccontare"
Università Suor Orsola Benincasa premia i suoi Alumni Praeclari - Ci sono due magistrati tra i "magnifici dieci" del Premio "Alumni Praeclari ALSOB" 2024, il riconoscimento di fine anno che l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli assegna ai laureati Unisob