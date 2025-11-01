L’Università Sapienza scende in campo contro la violenza di genere
“Una giornata non basta”. È con questa dichiarazione d’intenti che l’Università La Sapienza di Roma aprirà, il 3 novembre, un mese di attività dedicate al contrasto della violenza di genere. Un titolo che è già molto eloquente: l’ateneo più grande d’Europa sceglie di trasformare la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” – . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
Già ad agosto Carlo Doglioni, geologo dell’Università La Sapienza, metteva in guardia sulle criticità - facebook.com Vai su Facebook