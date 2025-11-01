Lunedì il vertice dei Paesi musulmani a Istanbul
Erdogan dubita che Israele rispetti i patti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lunedì 3 novembre Istanbul ospiterà un vertice dei ministri dei Paesi musulmani per Gaza - X Vai su X
LA RASSEGNA STAMPA DI LUNEDÌ 27 OTTOBRE 2025 Due aerei della marina USA si schiantano nel Mar Cinese Meridionale. L'amministrazione Trump raggiunge un accordo commerciale preliminare con la Cina prima del vertice Xi-Trump - facebook.com Vai su Facebook
Istanbul ospiterà un vertice dei ministri dei Paesi musulmani per Gaza - Istanbul ospiterà un vertice dei ministri dei Paesi musulmani per la Striscia di Gaza: si terrà lunedì 3 novembre. Scrive msn.com
Summit Paesi arabi e musulmani a Doha dopo l'attacco Israele in Qatar - I leader dei Paesi arabi e musulmani arrivano a Doha per un vertice di emergenza, una settimana dopo l'attacco senza precedenti di Israele contro Hamas in Qatar. Secondo notizie.tiscali.it
Presidente Iran invita Paesi musulmani a rompere legami con Israele - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian invita i paesi musulmani a interrompere i legami con Israele in vista di un vertice previsto a Doha per rispondere all'attacco ... Si legge su quotidiano.net