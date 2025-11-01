Lunedì il vertice dei Paesi musulmani a Istanbul

Lidentita.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erdogan dubita che Israele rispetti i patti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

luned236 il vertice dei paesi musulmani a istanbul

© Lidentita.it - Lunedì il vertice dei Paesi musulmani a Istanbul

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

luned236 vertice paesi musulmaniIstanbul ospiterà un vertice dei ministri dei Paesi musulmani per Gaza - Istanbul ospiterà un vertice dei ministri dei Paesi musulmani per la Striscia di Gaza: si terrà lunedì 3 novembre. Scrive msn.com

Summit Paesi arabi e musulmani a Doha dopo l'attacco Israele in Qatar - I leader dei Paesi arabi e musulmani arrivano a Doha per un vertice di emergenza, una settimana dopo l'attacco senza precedenti di Israele contro Hamas in Qatar. Secondo notizie.tiscali.it

Presidente Iran invita Paesi musulmani a rompere legami con Israele - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian invita i paesi musulmani a interrompere i legami con Israele in vista di un vertice previsto a Doha per rispondere all'attacco ... Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Luned236 Vertice Paesi Musulmani