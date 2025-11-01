di Francesco Zuppiroli China sul ciglio della terra smossa. Gli occhi guardano verso il feretro bianco. Non vedono niente. Lucidi e gonfi di un dolore lancinante, sordo e beffardo come solo il destino di una vita spezzata improvvisamente ad appena 18 anni può lasciare nel cuore di chi resta. Della conduttrice televisiva Andrea Delogu, mentre in un minuto tutto suo ieri si è accovacciata per l’ultimo saluto al fratellino Evan Oscar. Il giovane 18enne, figlio di Walter e di mamma Livia Avram, scomparso mercoledì pomeriggio a Bellaria dopo un incidente con la moto. Ed è stato proprio il volto di Evan Delogu, sorridente, con i lunghi capelli fluenti sul viso e posto accanto a un cuore di rose bianche, quello che ieri pomeriggio al cimitero di Bellaria ha calamitato mezzo migliaio di persone accorse per il funerale celebrato con rito ortodosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'ultimo saluto a Evan. Andrea Delogu in silenzio per la morte del fratello: "Devastata dal dolore"