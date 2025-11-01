L’ultimo saluto a Evan Andrea Delogu in silenzio per la morte del fratello | Devastata dal dolore
di Francesco Zuppiroli China sul ciglio della terra smossa. Gli occhi guardano verso il feretro bianco. Non vedono niente. Lucidi e gonfi di un dolore lancinante, sordo e beffardo come solo il destino di una vita spezzata improvvisamente ad appena 18 anni può lasciare nel cuore di chi resta. Della conduttrice televisiva Andrea Delogu, mentre in un minuto tutto suo ieri si è accovacciata per l’ultimo saluto al fratellino Evan Oscar. Il giovane 18enne, figlio di Walter e di mamma Livia Avram, scomparso mercoledì pomeriggio a Bellaria dopo un incidente con la moto. Ed è stato proprio il volto di Evan Delogu, sorridente, con i lunghi capelli fluenti sul viso e posto accanto a un cuore di rose bianche, quello che ieri pomeriggio al cimitero di Bellaria ha calamitato mezzo migliaio di persone accorse per il funerale celebrato con rito ortodosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Ultimo saluto alla vittima dell’omicidio di Collegno, mentre il killer non è ancora stato fermato - facebook.com Vai su Facebook
Oggi daremo un ultimo saluto a Marco, Davide e Valerio. Ci stringiamo idealmente ai loro familiari e amici, a tutta l’Arma dei @_Carabinieri_. Onoreremo la memoria di questi Eroi, caduti in servizio, esempio di amore verso la Patria. - X Vai su X
L’addio a Evan Delogu, Andrea stretta al padre Walter ai funerali: “Ora è un angelo” - In centinaia per l’ultimo saluto a Evan Delogu a Bellaria Igea Marina: la sorella Andrea, chiusa in un silenzio composto, accanto al papà Walter e alla mamma di Evan ... Si legge su dilei.it
“Evan Delogu, un angelo per la sua famiglia”: folla e vip in lutto per l’ultimo saluto al ragazzo di 18 anni - In chiesa anche Nikita Perotti, ballerino e compagno di Andrea a Ballando con le Stelle ... Da msn.com
Evan Delogu, il funerale con rito ortodosso: la sorella Andrea «distrutta». Milly Carlucci: «Ballando? Nonostante le disgrazie si va in onda» - Un grande cuore composto da rose bianche è stato portato al cimitero monumentale di Bellaria Igea Marina, sulla Riviera Romagnola, per l'ultimo saluto a Evan Delogu, il 18enne ... msn.com scrive