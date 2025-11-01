L’ultima vittoria di Silvio! Marta Fascina esplode | cosa succede

Definisce l’approvazione della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati “l’ultima vittoria di Silvio Berlusconi”. Con queste parole, Marta Fascina, deputata di Forza Italia e ultima compagna dello storico leader del centrodestra, commenta in una lunga intervista a Il Giornale quella che considera una conquista storica per la giustizia italiana e per l’eredità politica del fondatore del partito. Per Fascina, la riforma segna «la fine di un’anomala commistione tra magistrati inquirenti e giudicanti», che per decenni ha privato il sistema giudiziario di «un giudice realmente terzo e imparziale». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “L’ultima vittoria di Silvio!”. Marta Fascina esplode: cosa succede

