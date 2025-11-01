L’ultima notte ma Pasolini iniziò a morire molto prima

???Quanto è lunga l’ultima notte di Pier Paolo Pasolini? Molto di più di quelle quasi otto ore che sono finite negli atti processuali. Molto di più quindi di quell’intervallo di tempo che va dalle 23,15 quando entra alla trattoria Al biondo Tevere con Pino Pelosi fino alle 6,30 del mattino successivo (2 novembre 1975), quando la signora Maria Teresa Lollobrigida s’imbatte nel corpo di Pasolini dopo aver pensato per un istante di essersi trovata di fronte a un sacco dell’immondizia nello spiazzo dell’Idroscalo, a Ostia. La mutazione antropologica. La lunga (e ultima) notte di Pasolini era cominciata – non solo in senso figurato – molto prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

