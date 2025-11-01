L' ultima battaglia per Pokrovsk Kiev prova a resistere con le forze speciali | Mosca vara il sottomarino per il super drone nucleare
Il via al blitz dopo lo stop alle linee di rifornimento. Da venerdì è in corso la battaglia che potrebbe decidere le sorti del conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Assalto russo a Pokrovsk, Kiev prova a resistere con le forze speciali | Mosca vara il sottomarino per il super drone nucleare - Da venerdì è in corso la battaglia che potrebbe decidere le sorti del conflitto in Ucraina ... Secondo msn.com
Diretta | Kiev lancia la controffensiva per liberare Pokrovsk. Mosca nega: "I soldati ucraini si stanno arrendendo" - Assalto finale dell'esercito russo per la conquista della roccaforte del Donetsk: "Uccisi 11 militari ucraini". Scrive ilgiornale.it
Anfibi e propaganda, infuria la battaglia di Pokrovsk: l’assedio russo può decidere il Donbass - Se dovesse cadere, diventerebbe il più grosso centro urbano a passare sotto il controllo di Mosca dalla conquista di Bakhmut nel 2023. Segnala editorialedomani.it