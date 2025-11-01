L' ultima battaglia per Pokrovsk Kiev prova a resistere con le forze speciali | Mosca vara il sottomarino per il super drone nucleare
Ucraina, scontro finale a Pokrovsk. Kiev tenta l’ultima controffensiva - Elicotteri Black Hawk tagliano il cielo basso su Pokrovsk, a pochi metri da terra, mentre 11 uomini delle unità speciali ucraine ... Segnala ilmessaggero.it
Battaglia a Pokrovsk, Kiev risponde con le forze speciali all'assedio di Mosca - E' battaglia nella città del Donetsk: dopo le migliaia di soldati di Mosca, arrivano le forze speciali di Kiev ... Scrive msn.com
Russia-Ucraina, battaglia nel Donetsk. Forze speciali di Zelensky a Pokrovsk. Mosca: “Iniziano ad arrendersi”, Kiev nega - Forze speciali ucraine con la direzione centrale d’intelligence del Ministero della Difesa di Kiev (Gur) hanno avviato una complessa operazione anfibia di infiltrazione a Pokrovsk, per compiere un con ... Da ilfattoquotidiano.it