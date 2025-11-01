L' ultima battaglia per Pokrovsk Kiev prova a resistere con le forze speciali | Mosca vara il sottomarino per il super drone nucleare

Xml2.corriere.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il via al blitz dopo lo stop alle linee di rifornimento. Da venerdì è in corso la battaglia che potrebbe decidere le sorti del conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

l ultima battaglia per pokrovsk kiev prova a resistere con le forze speciali 160mosca vara il sottomarino per il super drone nucleare

© Xml2.corriere.it - L'ultima battaglia per Pokrovsk, Kiev prova a resistere con le forze speciali | Mosca vara il sottomarino per il super drone nucleare

Leggi anche questi approfondimenti

ultima battaglia pokrovsk kievUcraina, scontro finale a Pokrovsk. Kiev tenta l’ultima controffensiva - Elicotteri Black Hawk tagliano il cielo basso su Pokrovsk, a pochi metri da terra, mentre 11 uomini delle unità speciali ucraine ... Segnala ilmessaggero.it

ultima battaglia pokrovsk kievBattaglia a Pokrovsk, Kiev risponde con le forze speciali all'assedio di Mosca - E' battaglia nella città del Donetsk: dopo le migliaia di soldati di Mosca, arrivano le forze speciali di Kiev ... Scrive msn.com

Russia-Ucraina, battaglia nel Donetsk. Forze speciali di Zelensky a Pokrovsk. Mosca: “Iniziano ad arrendersi”, Kiev nega - Forze speciali ucraine con la direzione centrale d’intelligence del Ministero della Difesa di Kiev (Gur) hanno avviato una complessa operazione anfibia di infiltrazione a Pokrovsk, per compiere un con ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ultima Battaglia Pokrovsk Kiev