Luis Henrique e Diouf la rincorsa dei nuovi | Chivu li inserisce gradualmente nel progetto Inter

Inter News 24 Luis Henrique e Diouf, il tecnico romeno li considera pienamente parte del gruppo: servirà tempo per vederli protagonisti. Il mosaico dell' Inter non è ancora completo. All'appello mancano due dei rinforzi estivi, Luis Henrique e Andy Diouf, ancora ai margini in queste prime settimane della stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, si tratta di un'integrazione in corso: Cristian Chivu sta lavorando con cautela per inserirli progressivamente nel suo sistema di gioco. Il brasiliano, arrivato dal Marsiglia, ha collezionato una sola presenza da titolare — nella trasferta di Cagliari — e pochi minuti nelle altre partite.

