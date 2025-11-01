Lugo celebra la Giornata dell' Unità nazionale e delle forze armate

Ravennatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comando Compagnia Carabinieri di Lugo ha allestito una vetrina presso il negozio “Liverani Abbigliamento Lugo” in via Mentana, dove saranno esposte, fino al 5 novembre, tre uniformi storiche. La prima uniforme di panno blu. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Lugo Celebra Giornata Unit224