Lugo celebra la Giornata dell' Unità nazionale e delle forze armate
In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comando Compagnia Carabinieri di Lugo ha allestito una vetrina presso il negozio “Liverani Abbigliamento Lugo” in via Mentana, dove saranno esposte, fino al 5 novembre, tre uniformi storiche. La prima uniforme di panno blu. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
