L' ufficiale il guru finanziario e l' avvocato | chi è finito nella maxi truffa dei pannelli fotovoltaici

Dicevano che i pannelli solari che gestivano in tutto in mondo li avrebbe ricoperti d'oro. Eppure, la società - hanno scoperto la guardia di finanza e la polizia postale - ha sede in un palazzo diroccato frequentato da senza fissa dimora. La promessa di trasformare gli investimenti green in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Altre letture consigliate

Il mio cappello per @sadhguru Onorato ? Se vuoi sapere del mio viaggio, commenta INDIA Grazie @lucadelfuego @itskingdm @sadhguru.italiano.ufficiale #sadhguru #isha #sadhguru #guru #ishayogacenter #hatter #hat #hatmaking - facebook.com Vai su Facebook

Cara Heather, serve che ciò che dici sia vero e basato su dati verificabili. La “narrativa ufficiale” cambia con le evidenze, non con le opinioni dei guru no-vax su Twitter o Telegram. - X Vai su X

L'ufficiale, il guru finanziario e l'avvocato: chi è finito nella "maxi truffa" dei pannelli fotovoltaici - Ma l'operazione 'Cagliostro' della procura ha scoperchiato un presunto schema Ponzi e una truffa da 80 milioni di e ... Segnala bolognatoday.it

Ufficiale risarcito per l'incidente, la famiglia avrebbe fatto sparire 500mila euro in auto, richiesta di rinvio a giudizio per il figlio, la moglie e l'avvocato - Per il giudice tutelare la sua famiglia avrebbe dovuto accudirlo dopo quel grave incidente. Secondo ilmessaggero.it

La Spezia, annullata cartella da mezzo milione di euro. L’avvocato Defilippi: “La Pec del Fisco non è nel registro ufficiale” - La Spezia – Ha ricevuto l’intimazione per il pagamento di vecchie cartelle Irpef, Irap e Iva risalenti al 2000 dall’Agenzia delle Entrate. Lo riporta ilsecoloxix.it