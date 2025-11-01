Ludovico il bimbo nato con una rara patologia e salvato con un'operazione alla laringe | Ora può respirare da solo

Fanpage.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ludovico è nato con una neoformazione sulla laringe che appena 20 minuti dopo la nascita ha rischiato di soffocarlo. Due mesi più tardi, dopo essere stato sottoposto a una tracheotomia d'urgenza e a un intervento eseguito con un macchinario di ultima generazione, il bimbo ha finalmente potuto iniziare a respirare da solo. Ecco la sua storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

