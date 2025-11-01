L’Atalanta di Juric perde la prima partita della sua stagione in casa dell’Udinese, che veniva da un turno infrasettimanale perso contro la Juventus. Juric in 10 partite ha quindi pareggiato 7 volte, vinto solo 2 volte e perso una volta. Da segnalare tra i bianconeri Nicolò Zaniolo che sembra star ritornando ai suoi fasti. È il terzo gol nelle ultime quattro giornate, di più – riporta Opta – di quanto abbia realizzato in tutto l’anno scorso. Aveva fatto solo 2 gol in 23 presenze. Zaniolo – tra l’altro ex bergamasco – ha messo in porta con forza un cross basso arrivato dalla sinistra, a dimostrazione di non aver perso il calcio e di star riacquistando fiducia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Udinese batte l’Atalanta (1-0): Zaniolo segna ancora, Juric perde l’imbattibilità e ora se la passa maluccio