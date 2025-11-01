L’Udinese batte l’Atalanta 1-0 | Zaniolo segna ancora Juric perde l’imbattibilità e ora se la passa maluccio

L’Atalanta di Juric perde la prima partita della sua stagione in casa dell’Udinese, che veniva da un turno infrasettimanale perso contro la Juventus. Juric in 10 partite ha quindi pareggiato 7 volte, vinto solo 2 volte e perso una volta. Da segnalare tra i bianconeri Nicolò Zaniolo che sembra star ritornando ai suoi fasti. È il terzo gol nelle ultime quattro giornate, di più – riporta Opta – di quanto abbia realizzato in tutto l’anno scorso. Aveva fatto solo 2 gol in 23 presenze. Zaniolo – tra l’altro ex bergamasco – ha messo in porta con forza un cross basso arrivato dalla sinistra, a dimostrazione di non aver perso il calcio e di star riacquistando fiducia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

